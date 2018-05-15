Журналисту РИА Новости Украина Вышинскому объявили подозрение в госизмене

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Журналисту РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому объявили подозрение в государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления», — говорится в сообщении.

По её словам, в связи с произошедшим открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что МИА «Россия сегодня» занималось «подрывной деятельностью» на Украине.

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