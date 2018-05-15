В Генпрокуратуре Украины обвинили МИА «Россия сегодня» в «подрывной деятельности»

Пресс-секретарь украинской Генеральной прокуратуры Лариса Сарган в своём Facebook сообщила, что МИА «Россия сегодня» занималось «подрывной деятельностью» на Украине.

«Следствием установлено, что федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году, без предусмотренной законом Украины «Об информационных агентствах» государственной регистрации, создало РИА Новости Украина с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искажённой информацией о событиях на Украине, в том числе всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией», — написала она.

По словам Сарган, в ходе следственных мероприятий установлено, что некоторые граждане страны причастны «к незаконной деятельности указанных медиаресурсов на Украине».

По её словам, позднее будет решён вопрос о задержании по ч. 1 ст. 111 УК Украины («Государственная измена») «лица, непосредственно руководившего незаконным информационным агентством».

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ в отношении агентства.