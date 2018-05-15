«Каток борьбы с инакомыслием»: СБУ проводит обыски в офисе РИА Новости Украина

Сотрудники СБУ проводят обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Связь с редакцией потеряна, сайт агентства не обновляется. Кроме того, правоохранительные органы задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского. В СБУ сообщили, что проводятся мероприятия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». Как отмечается, РИА Новости Украина является информационным партнёром МИА «Россия сегодня», но юридически с медиагруппой не связано. Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв призвал прекратить нападки на СМИ на Украине и освободить Вышинского. В Кремле осудили действия сотрудников службы безопасности в отношении журналистов и заявили, что ждут жёсткой реакции представителей международных организаций.

В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Как отмечается в сообщении издания, утром в дверь редакции позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как несколько человек с домкратом вошли в здание агентства.

Кроме того, как сообщило издание в последней публикации на сайте, «находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь».

Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина https://t.co/cHXh6YqTQGpic.twitter.com/pFM6u4mdDr — РИА Новости Украина (@RIANUkraine) May 15, 2018

В СБУ пояснили, что проводят следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, ведомство совместно с АР Крым «установило, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

В Киеве задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в своём микроблоге Twitter, что его остановили рядом с домом, посадили в машину и увезли.

Журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

РИА Новости

© Владимир Трефилов

«Кроме этого, в 8:30 по мск у подъезда собственного дома в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его водитель сообщил, что подъехал автомобиль, из которого выскочили неизвестные, скрутили и увезли», — написала она.

Кроме этого, в 8.30 по мск у под'езда собственного дома в Киеве был задержан руководитель портала 'Риа Новости Украина' Кирилл Вышинский. Его водитель сообщил, что под'ехал автомобиль, из которого выскочили неизвестные, скрутили и увезли. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 15, 2018

Симоньян также добавила, что, по словам адвоката Вышинского, журналиста доставили на допрос в СБУ.

Отметим, украинский ресурс юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является его информационным партнёром. Телефоны сотрудников редакции после действий работников СБУ заблокированы, сайт не заблокирован, но он не обновляется.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, со своей стороны, потребовал от Киева освободить журналиста и прекратить агрессивные действия в отношении средств массовой информации.

«Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ. Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине», — заявил Киселёв РИА Новости.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

РИА Новости

© Владимир Трефилов

«Заслуживает самого жёсткого осуждения»

В Кремле осудили действия украинских властей. В Москве ожидают жёсткой реакции международных организаций на действия СБУ.

«Если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, они являются абсолютно возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и заслуживают самого жёсткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жёсткой и бескомпромиссной реакции», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что Киев не в первый раз преследует представителей СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

globallookpress.com

© Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com

Ответные меры, безусловно, будут приняты, однако, «чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала всё-таки получить более детальную информацию», добавил Песков.

«Тенденция продолжится»

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT действия СБУ, пояснив, что Киев продолжает ущемлять свободу слова, а Запад никак на это не реагирует.

«То, что делает СБУ с декоративной прокуратурой некоей несуществующей Автономной республики Крым, является продолжением действий властей по удушению свободы слова на Украине при молчаливом согласии той самой Европы, в которую провозглашено стремиться», — рассказал эксперт.

Таким образом, очередной жертвой борьбы со свободной журналистикой стало агентство РИА Новости Украина.

«Чем больше туда (в Европу. — RT) стремится Украина, тем больше сворачиваются свобода слова и права граждан. Нет ничего удивительного, что под каток борьбы с инакомыслием попало агентство РИА Новости Украина. Безусловно, эта тенденция будет продолжаться», — заключил Жарихин.

«Запрет на получение информации»

По оценке директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, действия СБУ связаны с непосредственной профессиональной деятельностью РИА Новости Украина, которое представляло точку зрения, отличную от государственной.

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«Ничего, к сожалению, не меняется на Украине в плане свободы слова и преследований за альтернативную точку зрения. Безусловно, вызывают возмущение подобного рода действия представителей украинских силовых структур, потому что мы знаем, что РИА Новости Украины всегда работало исключительно в правовом поле. Это агентство пыталось доносить до украинского потребителя информацию, которая была действительно важна и нужна. РИА Новости Украины по факту оставалось единственной площадкой, на которой всегда можно было высказать точку зрения, альтернативную точке зрения власти. Инцидент с СБУ я связываю именно с этим», — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобные действия в отношении СМИ в демократической стране просто немыслимы, поэтому следует ожидать реакции международных организаций, связанных с журналистикой. Реакция же самих граждан Украины давно очевидна.

«Я думаю, что украинские граждане и так уже осудили такие действия, потому что для них стал своеобразной оскоминой запрет на получение информации, которая им необходима и которой они хотели бы обладать», — подчеркнул Денисов.

Напомним, после смены власти на Украине в феврале 2014 года на Украине стали преследовать журналистов — их не допускали к освещению важных событий, арестовывали, высылали из страны. Причём подобным образом в отношении СМИ действовали не только официальные власти, но и радикалы-националисты. Так, 9 мая устроившие акцию протеста украинские радикалы кинули «коктейль Молотова» в здание телеканала «Интер». Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил угрозы украинских радикалов в адрес телеканала.