Посольство России на Украине прокомментировало высылку российских журналистов

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Посольство России на Украине призвало Киев не допустить дальнейшей высылки российских журналистов из страны, а также подчеркнуло, что подобными действиями украинская сторона нарушила международные соглашения.

«Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Там отметили, что подобными действиями Украина «грубо нарушила взятые на себя
международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности,
свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних
соглашений».

Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву.

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