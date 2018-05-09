СБУ выслала с Украины корреспондентов Первого канала и ВГТРК

Служба Безопасности Украины выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что специальные корреспонденты российских «Первого канала» и телеканала «Россия» командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

СБУ обвинила корреспондентов в якобы пропагандисткой деятельности и причинении ущерба национальной безопасности страны.

Как отмечается, Соловьёва была выслана в Россию, а Юрьева — в Казахстан.

Ранее сообщалось, что власти Украины выдворили из страны корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.