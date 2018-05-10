В ОБСЕ осудили нападения радикалов на украинский телеканал «Интер»
- РИА Новости
«Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога телеканала «Интер» в Киеве. Полиция смогла предотвратить повреждения и травмы. Насилие неприемлемо», — говорится в сообщении представителя ОБСЕ в Twitter.
Дезир призвал власти Украины расследовать нападения и обеспечить безопасные условия работы журналистов.
9 мая устроившие акцию протеста перед зданием телеканала «Интер» украинские радикалы кинули «коктейль Молотова».
Активисты организации «Национальный корпус» также заявили о намерении совершить новые нападения.
10 мая радикалы устроили потасовку возле дома совладельца телеканала «Интер» под Киевом.