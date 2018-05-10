В ОБСЕ осудили нападения радикалов на украинский телеканал «Интер»

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил угрозы украинских радикалов в адрес телеканала «Интер» и его руководства. Об этом сообщает пресс-служба управления ОБСЕ.

РИА Новости

«Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога телеканала «Интер» в Киеве. Полиция смогла предотвратить повреждения и травмы. Насилие неприемлемо», — говорится в сообщении представителя ОБСЕ в Twitter. Дезир призвал власти Украины расследовать нападения и обеспечить безопасные условия работы журналистов. 9 мая устроившие акцию протеста перед зданием телеканала «Интер» украинские радикалы кинули «коктейль Молотова». Активисты организации «Национальный корпус» также заявили о намерении совершить новые нападения. 10 мая радикалы устроили потасовку возле дома совладельца телеканала «Интер» под Киевом.