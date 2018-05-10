Радикалы устроили потасовку возле дома совладельца телеканала «Интер» под Киевом

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Украинские радикалы приехали к предполагаемому дому депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок», совладельца телеканала «Интер» Сергея Лёвочкина и устроили потасовку с бойцами Нацгвардии.
Радикалы устроили потасовку возле дома совладельца телеканала «Интер» под Киевом
  • © Кадр: видео YouTube / The Insider Ukraine

Как передаёт Интерфакс-Украина, к дому Лёвочкина в посёлке Козин Киевской области прибыли более 100 активистов «Национального корпуса» с требованием изменить редакционную политику «Интера».

Сообщается, что радикалы попытались оттеснить сотрудников правоохранительных органов, выстроившихся возле дома депутата, и снести ограждение вокруг водоёма, в результате завязалась потасовка.

По данным агентства, неизвестные распылили слезоточивый газ, слышны взрывы светошумовых гранат.

Ранее активисты «Нацкорпуса» заявили о намерении совершить новые нападения на телеканал «Интер».

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