Радикалы устроили потасовку возле дома совладельца телеканала «Интер» под Киевом
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Как передаёт Интерфакс-Украина, к дому Лёвочкина в посёлке Козин Киевской области прибыли более 100 активистов «Национального корпуса» с требованием изменить редакционную политику «Интера».
Сообщается, что радикалы попытались оттеснить сотрудников правоохранительных органов, выстроившихся возле дома депутата, и снести ограждение вокруг водоёма, в результате завязалась потасовка.
По данным агентства, неизвестные распылили слезоточивый газ, слышны взрывы светошумовых гранат.
Ранее активисты «Нацкорпуса» заявили о намерении совершить новые нападения на телеканал «Интер».