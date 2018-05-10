Националисты планируют совершить новые нападения на телеканал «Интер»

Активисты организации «Национальный корпус» заявили о намерении совершить новые нападения на телеканал «Интер».

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление организации.

«Сегодня «Интер» объявил открытую войну украинским националистам. С нашей стороны будут ответные действия. Анонсов не будет — будут удары», — указывается в сообщении.

Отмечается, что данная реакция связана с тем, что ранее ведущие телеканала во время концерта, посвящённой Дню Победы, заявили, сейчас «улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников».

«На данный момент начался концерт... Мы следим за началом концерта. Мы анализируем месседжи. План действий не один. На каждый шаг канала «Интер» будет соответствующая реакция», — отметил спикер организации Александр Алфёров.

Ранее стало известно, что украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер».