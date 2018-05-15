Эксперт оценил ситуацию вокруг РИА Новости Украина

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Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг РИА Новости Украина.

По словам эксперта, действия СБУ носят абсурдный характер.

«Задерживать журналиста, даже если он работал в структуре, которая вам не нравится, или предъявлять ему абсурдные обвинения в измене родины, это просто абсолютно невозможно. Тем не менее невозможное у нас сегодня на Украине возможно», — отметил он.

Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. В МИД России назвали эти действия произволом.

Посольство России, в свою очередь, направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина.

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина.

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