Эксперт оценил ситуацию вокруг РИА Новости Украина

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг РИА Новости Украина.

По словам эксперта, действия СБУ носят абсурдный характер.

«Задерживать журналиста, даже если он работал в структуре, которая вам не нравится, или предъявлять ему абсурдные обвинения в измене родины, это просто абсолютно невозможно. Тем не менее невозможное у нас сегодня на Украине возможно», — отметил он.

Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. В МИД России назвали эти действия произволом.

Посольство России, в свою очередь, направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина.

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина.