Вассерман прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина.

По словам эксперта, это логичное продолжение антироссийской политики украинских властей.

«Что касается именно налёта на редакцию РИА Новости, то тут Украина просто продолжает линию превращения себя в не-Россию и анти-Россию», — заявил Вассерман.

Он также сказал, что в настоящее время российская журналистка ближе к изначальному понятию свободы слова, поскольку в стране становится всё сложнее публично врать.

«Пусть государство за это и не карает, но техника разоблачения лжи со стороны общества уже отработана», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.

Также зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников прокомментировал в беседе с RT обыск в киевском офисе РИА Новости Украина.