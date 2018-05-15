В комитете Госдумы по информполитике оценили действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников прокомментировал в беседе с RT обыск в киевском офисе РИА Новости Украина, проведённый Службой безопасности Украины.
В комитете Госдумы по информполитике оценили действия СБУ в отношении РИА Новости Украина
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«Украина уже давно позволяет себе подобные вещи и борется со свободой слова. Более ста наших журналистов были лишены аккредитации при государственных органах власти Украины в своё время. Это продолжение безумной политики, которую проводит Киев с момента «майдана». Сильно удивляться не приходится. Но я думаю, что на такие вещи надо обязательно отвечать, необходимо ставить на место», — заявил депутат.

Крупенников также отметил, что не приходится рассчитывать на конструктивный диалог с украинскими властями.

«Сейчас надо подумать и разобраться в ситуации. Надо заставить Киев уважать международные законы и не допускать такой жёсткой агрессии в отношении журналистов по надуманным поводам. Взывать к разуму украинских властей и спецслужб уже бесполезно, а значит, надо выступать с позиции силы», — заключил он.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
В Службе безопасности Украины заявили, что раскрыли «сеть медиаструктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны» против Киева.

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