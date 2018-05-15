Эксперт назвал преследованием свободы слова действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

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Анна Лушникова
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью RT прокомментировал проведённый Службой безопасности Украины (СБУ) обыск в киевском офисе РИА Новости Украина.
Эксперт назвал преследованием свободы слова действия СБУ в отношении РИА Новости Украина
  • © Пресс-служба президента Украины

«Ничего, к сожалению, не меняется на Украине в плане свободы слова и преследований за альтернативную точку зрения. Безусловно, вызывают возмущение подобного рода действия представителей украинских силовых структур, ведь мы знаем, что РИА Новости Украина всегда работали исключительно в правовом поле государства. Это агентство пыталось организовывать и доносить до украинского потребителя информацию, которая была действительно важна и нужна. РИА Новости Украина по факту оставались единственной площадкой, на которой всегда можно было высказать точку зрения, альтернативную точке зрения власти. Инцидент с СБУ я связываю именно с этим», — отметил эксперт.

Денисов также обратил внимание, что подобного рода действия невозможны в нормальных, развитых странах.

«В условиях нормальной цивилизованной, демократической страны подобные действия просто невозможны. Сейчас мы ожидаем реакцию международных организаций, связанных с журналистикой, потому что настолько вопиющее преследование свободы слова должно быть осуждено мировым сообществом. Но я думаю, что украинские граждане и так уже осудили такие действия, потому что для них уже стал своеобразной оскоминой запрет на получение информации, которая им необходима и которой они хотели бы обладать», — заключил он.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
В Службе безопасности Украины заявили, что раскрыли «сеть медиастуктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны» против Киева.

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