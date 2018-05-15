В Киеве завершился длившийся более 8 часов обыск в офисе РИА Новости Украина

В Киеве завершился обыск в офисе РИА Новости Украина.

Как сообщает РИА Новости, обыск длился более 8 часов.

Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. В МИД России назвали эти действия произволом.

Посольство России, в свою очередь, направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина.