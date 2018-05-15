Глава представительства РИА Новости в Киеве рассказал об 11-часовом обыске в своей квартире

Глава представительства РИА Новости в Киеве Андрей Бородин, контакт с которым был потерян на фоне ситуации с обысками в офисах РИА Новости Украина, рассказал об 11-часовом обыске в своей квартире.

«Только что закончился обыск, он длился 11 часов. У меня конфисковали все мобильные средства связи, компьютеры, планшеты и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.

Кроме того, в Генпрокуратуре Украины заявили, что МИА «Россия сегодня» занималось «подрывной деятельностью» в стране.