Представитель ОБСЕ выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг РИА Новости Украина

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за действий Службы безопасности Украины в отношении РИА Новости Украина. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я выражаю серьёзное беспокойство в связи с прошедшим сегодня рейдом по офисам российских СМИ, задержанием журналистов и обысками в их домах. Я вновь призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и свободу СМИ», — говорится в заявлении Дезира.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ.