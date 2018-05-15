Представитель ОБСЕ выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг РИА Новости Украина
- РИА Новости
«Я выражаю серьёзное беспокойство в связи с прошедшим сегодня рейдом по офисам российских СМИ, задержанием журналистов и обысками в их домах. Я вновь призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и свободу СМИ», — говорится в заявлении Дезира.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ.