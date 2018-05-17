Задержанный на Украине журналист Вышинский выступил в суде

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил перед судом Херсонской области.

Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что в настоящий момент суд решает вопрос об избрании для журналиста меры пресечения.

«В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моём задержании, уже проводилась пресс-конференция, на которой звучали не только обвинения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, во время обысков сотрудники СБУ отсылали фотографии с места событий в СМИ.

Как уточняет ТСН, Вышинский называет дело в отношении себя «давлением на свободу слова». Также он признал, что имеет два паспорта — российский и украинский.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Позднее стало известно об аресте журналиста агентства Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.