Задержанный на Украине журналист Вышинский выступил в суде
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Отмечается, что в настоящий момент суд решает вопрос об избрании для журналиста меры пресечения.
«В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моём задержании, уже проводилась пресс-конференция, на которой звучали не только обвинения», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, во время обысков сотрудники СБУ отсылали фотографии с места событий в СМИ.
Как уточняет ТСН, Вышинский называет дело в отношении себя «давлением на свободу слова». Также он признал, что имеет два паспорта — российский и украинский.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
Позднее стало известно об аресте журналиста агентства Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.