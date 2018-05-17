«Всё это готовилось заранее»: речь арестованного главы РИА Новости Украина Вышинского в суде

Херсонский суд постановил арестовать на 60 дней руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он обвиняется в госизмене и поддержке самопровозглашённых ЛНР и ДНР. В своей речи на заседании суда Вышинский обратил внимание на то, что пресс-служба СБУ объявила о его задержании и процессуальном статусе ещё до того, как в квартире журналиста был завершён обыск. Кроме того, глава РИА Новости Украина сообщил о многочисленных нарушениях во время проведения следственных мероприятий сотрудниками СБУ. RT публикует текст речи Вышинского в суде.

Понятно, что всё это готовилось заранее. И даже то, как проходили следственные действия и что происходило во время следственных действий, параллельно в нашей действительности, свидетельствовало о том, что всё было расписано заранее. И в тот момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ госпожа Гитлянская уже заявляла о моём задержании, уже проводилась пресс-конференция, на которой звучали не только обвинения... Я прекрасно понимаю, что пока идут следственные действия, пока ещё не изъята половина из того, что находится в этом клопотаннi (ходатайстве. — RT), пресс-служба СБУ уже делает определённые выводы по поводу моей виновности и говорит о моём процессуальном статусе...

Я уже не говорю про размещение на сайте СБУ каких-то материалов по этому поводу. Я уже не говорю о том, что в ходе следственных действий в моей квартире — их проводили сотрудники СБУ, Управления по Автономной Республике Крым с размещением в городе Херсоне — по результатам этого действия я расписался (при этом с их подписями) под статьёй, в которой было сказано, что я не имею права — как и те, кто ещё распишется дальше, — разглашать какие-либо данные следственных действий. А ещё в момент проведения, то есть до окончания следственных действий, фотографии со следственного действия в моей квартире появились в интернете и широко тиражировались. У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет. В моём помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации.