«Всё это готовилось заранее»: речь арестованного главы РИА Новости Украина Вышинского в суде
- Reuters
Понятно, что всё это готовилось заранее. И даже то, как проходили следственные действия и что происходило во время следственных действий, параллельно в нашей действительности, свидетельствовало о том, что всё было расписано заранее. И в тот момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ госпожа Гитлянская уже заявляла о моём задержании, уже проводилась пресс-конференция, на которой звучали не только обвинения... Я прекрасно понимаю, что пока идут следственные действия, пока ещё не изъята половина из того, что находится в этом клопотаннi (ходатайстве. — RT), пресс-служба СБУ уже делает определённые выводы по поводу моей виновности и говорит о моём процессуальном статусе...
Я уже не говорю про размещение на сайте СБУ каких-то материалов по этому поводу. Я уже не говорю о том, что в ходе следственных действий в моей квартире — их проводили сотрудники СБУ, Управления по Автономной Республике Крым с размещением в городе Херсоне — по результатам этого действия я расписался (при этом с их подписями) под статьёй, в которой было сказано, что я не имею права — как и те, кто ещё распишется дальше, — разглашать какие-либо данные следственных действий. А ещё в момент проведения, то есть до окончания следственных действий, фотографии со следственного действия в моей квартире появились в интернете и широко тиражировались. У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет. В моём помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации.
Знаете, я в профессии давно и считаю, что какие-то стандарты, особенно если ты под ними подписываешься, должны соблюдаться. И то, что сотрудники Службы безопасности Украины — люди, которые носят погоны и, наверное, гордятся тем, что они соблюдают закон, — вот так поступают, нарушая нормы КПК (Криминальный процессуальный кодекс. — RT), для меня это как минимум странно.