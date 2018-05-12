«Использовали как медийный таран»: почему Запад потерял интерес к Савченко

Военный прокурор Украины сделал ряд громких заявлений в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко. В частности, её обвиняют в том, что она приносила в Верховную раду гранаты и планировала обстрелять парламент с помощью миномётов. Сама Савченко находится под арестом с конца марта. Она уже жаловалась на условия содержания, а её сестра сообщала о проблемах со здоровьем, возникших из-за голодовки. Однако западные политики и СМИ, которые два года назад призывали освободить лётчицу из российской тюрьмы, никак не комментируют новые обвинения в её адрес. Эксперты отмечают, что Савченко использовали как «символ борьбы с Россией», а её политическая деятельность на Украине Западу не интересна.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждает, что ведомство воссоздало теракт в Верховной раде, который якобы планировала совершить депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

«Вчера мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что миномёты, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось… Так вот, это действующие миномёты, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений», — заявил он в эфире «Радио НВ».

По его словам, Савченко и Рубан планировали обстрелять парламент с территории Труханового острова.

Военный прокурор утверждает, что Савченко пыталась пронести в Раду гранаты, однако ему «удалось обнаружить оружие у неё в сумке».

«Я выхожу из Верховной рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у неё перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: «Надя, вы что, камни носите в сумке?». И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая, и я нащупываю рукой гранату», — сказал Матиос.

Он добавил, что депутаты вывели Савченко за пределы парламента, после чего она оставила оружие в машине.

«Они их не смогли забрать у неё, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три», — заявил военный прокурор.

Ранее Савченко сообщала, что ходила в Верховную раду с наградным оружием, однако не уточняла, брала ли она с собой гранаты.

«Сама Савченко никого не интересовала»

23 марта 2018 года суд в Киеве арестовал Савченко на два месяца. Её обвиняют в планировании терактов в планировании госпереворота и подготовке терактов в здании парламента и правительственном квартале. Народному депутату грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

При этом Савченко отрицает предъявленные обвинения. После ареста она объявила голодовку. По словам сестры Надежды Савченко Веры, за время нахождения в СИЗО её родственница похудела почти на 20 кг. Кроме того, у неё начались проблемы с зубами.

«Надежда сейчас весит 68 кг, а было 85 кг. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», — цитирует Веру Савченко издание «Украинская правда».

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Кроме того, она сообщала, что её сестре становилось плохо, в связи с чем врачи давали ей препараты от сгущения крови.

Сама Савченко жаловалась на условия содержания в СИЗО, в частности — на наличие камер наблюдения. По словам депутата, следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем в России.

«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалось моё человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали...», — отмечала она.

В России Савченко находилась в заключении в связи с обвинением в причастности к убийству журналистов в Донбассе. Её приговорили к 22 годам тюрьмы. После помилования президента России Владимира Путина она вернулась на родину.

Интересно, что Запад, который всячески осуждал арест Савченко в России и героизировал украинскую лётчицу, от нынешней ситуации пытается абстрагироваться. В Европарламенте только заявили, что будут следить за ситуацией, пообещав призвать к освобождению депутата, «если это будет необходимо». В представительстве ЕС на Украине сообщили, что в курсе ситуации.

Западные СМИ поначалу освещали арест Савченко в информационном ключе, однако её проблемы со здоровьем и жалобы на условия содержания в их поле зрения уже не попали.

Отсутствию реакции Запада удивились в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова даже напомнила коллегам о хештеге #freesavchenko, который был популярен некоторое время назад. По мнению постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, молчание в ответ на заключение Савченко говорит о двойных стандартах и лицемерии.

«Савченко использовали как медийный таран против российского государства. Из неё создали такой образ, его использовали. Когда она освободилась, Порошенко, Тимошенко и другие использовали это для собственного пиара и рекламы», — пояснил в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

С ним согласился политолог и публицист Леонид Крутаков. В разговоре с RT он заметил, что Савченко, сидя в российской тюрьме, символизировала «борьбу с режимом».

«Это было знамя, символ борьбы. Сама Надежда Савченко никого не интересовала. Когда она уже символ борьбы с режимом Порошенко, то кому она нужна, кроме тех немногих сил на Украине, которые ещё сохранили разум?» — сказал эксперт.

По его мнению, нынешняя Савченко уже не вписывается ни в интересы США, ни в интересы «цивилизованного мира» — тех, кто обычно заступается за права человека.

Митинг в поддержку Надежды Савченко в центре Киева, 2015 год

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Европейские и американские СМИ не интересуются этим по одной простой причине: это не имеет никакого отношения России. Поскольку это невозможно использовать против нашего государства, это не представляет интереса для средств массовой информации», — заключил Безпалько.