«Обвинять журналиста в госизмене — последнее дело»: как в России отреагировали на арест главы РИА Новости Украина

В российском МИД решительно осудили «репрессивные действия» киевских властей в отношении главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Москва требует незамедлительно освободить журналиста, арестованного судом на два месяца. По словам главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, абсурдно обвинять представителя прессы в госизмене на основании того, что он работает на иностранное СМИ. Между тем в Совфеде предложили разработать «акт Вышинского», который позволит вводить жёсткие санкции за преследование журналистов на Украине.

В российском МИД выступили с решительным осуждением действий киевских властей в отношении главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Херсонский городской суд арестовал на два месяца по обвинению в государственной измене.

«В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события», — говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва требует незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского и рассчитывает на повышенное внимание к этой проблеме со стороны зарубежных партнёров и международных организаций.

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«Призываем наших зарубежных партнёров обратить, наконец, пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием. Рассчитываем, что международные правозащитные и журналистские структуры не останутся безучастными к судьбе Кирилла Вышинского», — отметили в МИД.

В свою очередь, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации, потребовал немедленного освобождения журналиста.

«На Украине с новой силой разворачивается давление на журналистов, которые пытаются работать по совести, без оглядки на воинствующий официоз. 15 мая задержан журналист агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Судя по обвинениям СБУ, за выполнение своих журналистских обязанностей — за правду о событиях в стране. Такие действия осудил представитель ОБСЕ по свободе СМИ господин Арлем Дезир. Требуем немедленного освобождения Кирилла Вышинского», — заявил Лукашевич.

По словам главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, арест главы РИА Новости Украина свидетельствует о преследовании свободы слова на Украине.

«На мой взгляд, предъявлять журналисту обвинение в том, что он совершает государственную измену, работая на иностранные СМИ... На подобное нет даже малейших оснований», — заявил Федотов RT.

«Совершенно очевидно, это просто возмутительная история. Я очень рассчитываю на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович вмешается в эту ситуацию», — добавил он.

AFP

© GENYA SAVILOV

«У них выборы скоро, вот и зарабатывают себе очки»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал арест главы РИА Новости Украина неадекватными действиями, связав его с грядущими выборами, которые должны пройти в 2019 году.

«Я считаю, что это полное безобразие. Они ищут человеческий материал для обмена на граждан Украины, сидящих у нас по закону. У них выборы скоро, вот и зарабатывают себе очки», — заявил сенатор.

По словам собеседника RT, российская сторона будет добиваться освобождения главы РИА Новости Украина.

«Мы это дело так не оставим. Думаю, будем требовать немедленного освобождения Вышинского, потому что обвинять журналиста в государственной измене — это вообще последнее дело, поскольку он что видит и слышит, то и описывает», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил создать «акт Вышинского» — по аналогии с «актом Магнитского», — который позволит вводить жёсткие санкции за преследование журналистов на Украине.

«Пришло время применять к Украине очень жёсткие санкции, экономические и другие, за нарушения прав человека, свободы слова», — цитирует Цекова РИА Новости.

Парламентарий полагает, что использование санкционных мер стало бы серьёзной преградой на пути желающих нарушать свободу слова, общепризнанные демократические и человеческие ценности. Вместе с тем Цеков отметил, что страны Запада вряд ли поддержат подобные действия, поскольку тому же Вашингтону выгодны боевые действия в Донбассе.

Парламентарий выразил надежду на то, что России и международным правозащитным организациям удастся отстоять права Кирилла Вышинского, отметив, что журналист должен получить всестороннюю юридическую поддержку.

«На Украине не редкость случаи преследования журналистов, ряд сотрудников СМИ уже погибли. Я надеюсь, что удастся защитить Вышинского», — подытожил Цеков.

Предложение по созданию «акта Вышинского» уже поддержал зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий. По его словам, этот шаг послужит более чётким дополнением к заявлению Госдумы по защите журналистов.

«То, что Совет Федерации предложил, — это уже дополнение к нашему заявлению. Это более чёткий акт, который включает в себя все фамилии тех людей, которые давали распоряжение на арест, давали санкции, производили арест. Это уже следствие того заявления, которое сделала Госдума... Я приветствую такое решение», — цитирует парламентария РИА Новости.

«Происходит нарушение всех мыслимых и немыслимых норм»

Психозом на фоне русофобии и нарушением всех мыслимых и немыслимых норм назвал арест главы РИА Новости Украина зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

«Это уже психоз на фоне русофобии. Адекватными действиями такое назвать просто невозможно. Происходит нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Они пытаются заткнуть всеми возможными способами свободу слова», — подчеркнул депутат.

Собеседник RT добавил, что украинская сторона движется к тому, что любое инакомыслие начнёт трактоваться как предательство.

«Освещение событий в неугодном ключе для власти Порошенко уже начинает приравниваться к измене родине», — подчеркнул он.

В свою очередь, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что Вышинский фактически находится в тюрьме, где он будет содержаться в недопустимо жестоких условиях.

«Хорошая новость в том, что Кирилл прекрасно выглядит, он бодр, если можно сказать, в этих условиях. Он прекрасно выглядит, он энергичен, он даже ироничен по отношению к этому абсурду, который сейчас происходит. Но плохая, конечно, в том, что его оставили в тюрьме, будем называть вещи своими именами, и в этой тюрьме, в Херсонской, как раз организован такой центр для приёма тех, кого нынешний украинский режим считает «боевиками Донбасса». Это такое жестокое всё же содержание, абсолютно недопустимая история для журналиста», — заявил Киселёв в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в пятницу, 18 мая, в 14:00 у здания украинского посольства в Москве пройдёт согласованный с властями города «молчаливый» митинг в поддержку Кирилла Вышинского.