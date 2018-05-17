«Неясно, как связаны журналистика и госизмена»: жена Вышинского сообщила детали похищения главы РИА Новости Украина

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Сергей Орлов
Представители украинских властей не связывались с близкими похищенного в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в интервью RT сообщила супруга журналиста Ирина Вышинская. По словам женщины, её мужа похитили пять человек в гражданской одежде — его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Также стало известно, что суд Херсона арестовал журналиста на два месяца.
«Неясно, как связаны журналистика и госизмена»: жена Вышинского сообщила детали похищения главы РИА Новости Украина

    — Расскажите, где вы сейчас находитесь.

    — Сейчас я нахожусь в Киеве. Я прилетела в Киев из Москвы во вторник, как только представилась возможность, после того как я узнала, что Кирилла похитили.

    — Как вы узнали о задержании мужа?

    — О задержании я узнала из интернет-источников. Я позвонила ему (Кириллу Вышинскому. — RT), но он уже не брал трубку. После я позвонила водителю, и он мне в двух словах объяснил, как всё случилось.

    Это произошло на автостоянке. Люди в гражданской форме — их было пять человек — подошли, схватили моего мужа, посадили его в машину и увезли.

    — Не опасаетесь ли вы за свою безопасность?

    — Да, конечно, я опасаюсь. Я здравомыслящий человек, понимаю, в какой стране я нахожусь.

    — Кто вам помогает сейчас?

    — Сейчас помогают коллеги моего мужа. В принципе, это основная помощь.

    — Вы встречались с Андреем Бородиным (глава представительства РИА Новости в Киеве. — RT), что он вам рассказал?

    — Да, я встречалась с Андреем Бородиным и вчера, и сегодня. Он мне рассказал о том, что было в офисе, что было у него дома во время обысков.

    — Вам предоставляли возможность пообщаться с мужем?

    — Нет, возможности общаться с мужем не было.

    — Вас уведомила официально украинская сторона? И если да, то какое ведомство и в какой форме?

    — Нет, меня никто официально ни о чём не уведомлял. Из представителей власти со мной никто не общался. Более того, с мужем нет никакой связи с понедельника.

    — Сейчас на Украине профессия журналиста одна из самых опасных. Обсуждали ли вы с мужем, что подобное может произойти?

    — То, что профессия журналиста опасна, это вполне понятно. Тем более в нынешней ситуации, в нынешней стране (на Украине. — RT). Мы с мужем никогда не обсуждаем работу дома.

    — Поступали ли какие-то угрозы вам или вашему мужу?

    — Мне угроз не поступало. По поводу мужа сказать не могу.

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    — Может, кто-то пытался предупредить…

    — Никто ни о чём не предупреждал. Ну, меня так точно. И мужа — я не знаю, он со мной не делился этим.

    — Как вы отнеслись к тому, что все документы мужа были выложены в открытый доступ?

    — Я узнала также это буквально недавно, я не знала об этом. Я была удивлена. Я просто не знала о наличии этих документов, то, что они в открытом доступе. Значит, наверное, на то должно быть какое-то основание.

    — Есть ли адвокат у вашего мужа?

    — У моего мужа есть адвокат. Он присутствовал на протяжении всего того времени, пока велись допросы. И сейчас идёт заседание суда, естественно, адвокат находится рядом с ним. Периодически я всё равно выхожу на связь с адвокатом, какие-то ситуации для себя проясняю. 

    — Понимаете ли вы, в чём именно обвиняют вашего мужа?

    — Я не понимаю, в чём обвиняют моего мужа. Я не могу понять, что такое госизмена и журналистика и почему это сливается в одно единое целое.

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