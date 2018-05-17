Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Вышинского

Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката. Ранее Вышинский выступил перед судом Херсонской области. По его словам, ход следствия говорит о том, что все действия против него расписали заранее.

«60 дней ареста без залога», — заявил адвокат Андрей Доманский.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее стало известно, что московские власти согласовали проведение пикета у здания посольства Украины в столице. Акция состоится 18 мая, она начнётся в 14:00 и продлится два часа.