Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Вышинского

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RT
Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката. Ранее Вышинский выступил перед судом Херсонской области. По его словам, ход следствия говорит о том, что все действия против него расписали заранее.
Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Вышинского
  • Reuters

«60 дней ареста без залога», — заявил адвокат Андрей Доманский.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее стало известно, что московские власти согласовали проведение пикета у здания посольства Украины в столице. Акция состоится 18 мая, она начнётся в 14:00 и продлится два часа.

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