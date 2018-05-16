СК возбудил дело о незаконном задержании в Киеве главы РИА Новости Украина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с задержанием и привлечением к уголовной ответственности в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, получившего в 2015 году российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ст. 144 УК России, ст. 299 УК России)», — говорится в сообщении Петренко. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет действий в отношении российских граждан, подобных предпринятым СБУ в адрес журналистов российских СМИ. 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста в связи с ситуацией с российскими журналистами.