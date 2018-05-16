Сотрудники РИА Новости смогли попасть в киевский офис

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Сотрудники РИА Новости 16 мая смогли беспрепятственно попасть в офис агентства в Киеве после обысков, проведённых СБУ накануне.
Сотрудники РИА Новости смогли попасть в киевский офис
  • РИА Новости

Как рассказали журналисты, офис не был опечатан, изъяты только компьютеры, серверы и часть документов, находившихся на столах сотрудников. Городские телефоны пока не работают.

«В офисе небольшой кавардак, но не перевернули всё вверх дном. Мой стол, на первый взгляд, даже не осматривали, всё на месте», — приводит РИА Новости слова сотрудника агентства.

Ранее сообщалось, что МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста в связи с ситуацией с российскими журналистами. 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. 

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