ЕС призвал Киев соблюдать права человека в ситуации с РИА Новости Украина
- © Кирилл Вышинский
По его словам, в ЕС осведомлены об этом инциденте.
«Евросоюз придаёт высочайшее значение свободе СМИ и самовыражения. Евросоюз признаёт право каждой страны на обеспечение национальной безопасности и защиты граждан, однако это должно делаться с полным соблюдением фундаментальных прав человека, включая соблюдение Европейской конвенции по правам человека», — цитирует ТАСС представителя.
Ранее сообщалось, что Вышинского этапируют из Киева в Херсон с целью избрания ему меры пресечения. Ему объявили подозрение в госизмене.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в киевский офис РИА Новости Украина.