Адвокат: журналиста РИА Новости Украина этапируют из Киева в Херсон

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Власти Украины начали этапирование журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон с целью избрания ему меры пресечения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского.

«Он этапируется в Херсон для избрания меры пресечения», — заявил адвокат. 

Отмечается, что в Херсоне находится офис украинской «прокуратуры автономной республики Крым», которая ведёт дело в отношении Вышинского.

Ранее СБУ заявила, что Вышинскому объявлено о подозрении в госизмене.

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