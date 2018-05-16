Адвокат: журналиста РИА Новости Украина этапируют из Киева в Херсон
Власти Украины начали этапирование журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон с целью избрания ему меры пресечения.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского.
«Он этапируется в Херсон для избрания меры пресечения», — заявил адвокат.
Отмечается, что в Херсоне находится офис украинской «прокуратуры автономной республики Крым», которая ведёт дело в отношении Вышинского.
Ранее СБУ заявила, что Вышинскому объявлено о подозрении в госизмене.
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