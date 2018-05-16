Адвокат: журналиста РИА Новости Украина этапируют из Киева в Херсон

Власти Украины начали этапирование журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон с целью избрания ему меры пресечения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского.

«Он этапируется в Херсон для избрания меры пресечения», — заявил адвокат.

Отмечается, что в Херсоне находится офис украинской «прокуратуры автономной республики Крым», которая ведёт дело в отношении Вышинского.

Ранее СБУ заявила, что Вышинскому объявлено о подозрении в госизмене.