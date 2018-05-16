Песков заявил, что Россия не приемлет действий СБУ против журналистов российских СМИ
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«Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении её граждан осуществляются такие действия. Главное, что, безусловно, Россия категорически не приемлет подобных действий в отношении граждан России, тем более когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что украинским журналистам безопасно находиться в России.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское дипведомство выражает протест в связи с нарушением прав российских журналистов на Украине.