МИД России выразил возмущение нарушением прав российских журналистов на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что российское дипведомство выражает протест в связи с нарушением прав российских журналистов на Украине.

«Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и в очередной раз призываем Украину прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой», — сказала Захарова.

Российский МИД также выражает решительный протест в связи с рейдом киевских силовиков в РИА Новости Украина.

Ранее Захарова призвала Госдеп требовать от Киева освобождения представителей прессы.

RT ведёт прямую трансляцию.