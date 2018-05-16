МИД России выразил возмущение нарушением прав российских журналистов на Украине
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«Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и в очередной раз призываем Украину прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой», — сказала Захарова.
Российский МИД также выражает решительный протест в связи с рейдом киевских силовиков в РИА Новости Украина.
Ранее Захарова призвала Госдеп требовать от Киева освобождения представителей прессы.
RT ведёт прямую трансляцию.