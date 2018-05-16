Захарова призвала Госдеп требовать от Киева освобождения представителей прессы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала коллег из Госдепартамента США «не расшаркиваться» перед киевскими властями, а потребовать незамедлительного освобождения журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — написала Захарова в Facebook, комментируя слова официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Ранее Науэрт заявила, что обыски и задержания сотрудников СМИ на Украине должны проводиться с соблюдением закона.

Также стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.