Киселёв призвал освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что задержанный в Киеве журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобождён.

«Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ», — цитирует Киселёва РИА Новости.

Он добавил, что задержание Вышинского — это не первый случай, «когда киевский режим попирает основные права и свободы».

«Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине», — добавил Киселёв.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Также стало известно, что в Киеве задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила, что служба начала следственные действия в отношении медиаструктур, «подконтрольных Российской Федерации».