Международная федерация журналистов потребовала освободить главу РИА Новости Украина
- РИА Новости
«Международная федерация журналистов и ее российский аффилированный союз требуют немедленного освобождения Кирилла Вышинского, журналиста РИА Новости Украина», — говорится в сообщении организации в Facebook.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское дипведомство выражает протест в связи с нарушением прав российских журналистов на Украине.
Херсонский городской суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вышинского.