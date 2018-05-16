Международная федерация журналистов потребовала освободить главу РИА Новости Украина

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Международная федерация журналистов присоединилась к призывам Союза журналистов России освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.
Международная федерация журналистов потребовала освободить главу РИА Новости Украина
  • РИА Новости

«Международная федерация журналистов и ее российский аффилированный союз требуют немедленного освобождения Кирилла Вышинского, журналиста РИА Новости Украина», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское дипведомство выражает протест в связи с нарушением прав российских журналистов на Украине.

Херсонский городской суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вышинского.

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