Херсонский суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для журналиста РИА Новости Украина

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Херсонский городской суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был этапирован в Херсон из Киева.
Херсонский суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для журналиста РИА Новости Украина
  • Кирилл Вышинский
  • © страница Кирилла Вышинского в Facebook

«Суд будет сегодня, Херсонский городской суд. Сейчас его уже практически довезли до Херсона, сначала доставят в управление (СБУ), затем в суд», — приводит РИА Новости слова адвоката журналиста.

В Херсоне находится офис прокуратуры так называемой автономной республики Крым, которая ведёт дело в отношении Вышинского.

Ранее СБУ заявила, что Вышинскому объявлено о подозрении в госизмене.

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