Херсонский суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для журналиста РИА Новости Украина

Херсонский городской суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был этапирован в Херсон из Киева.

«Суд будет сегодня, Херсонский городской суд. Сейчас его уже практически довезли до Херсона, сначала доставят в управление (СБУ), затем в суд», — приводит РИА Новости слова адвоката журналиста.

В Херсоне находится офис прокуратуры так называемой автономной республики Крым, которая ведёт дело в отношении Вышинского.

Ранее СБУ заявила, что Вышинскому объявлено о подозрении в госизмене.