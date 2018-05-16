Херсонский суд 16 мая рассмотрит вопрос о мере пресечения для журналиста РИА Новости Украина
- Кирилл Вышинский
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«Суд будет сегодня, Херсонский городской суд. Сейчас его уже практически довезли до Херсона, сначала доставят в управление (СБУ), затем в суд», — приводит РИА Новости слова адвоката журналиста.
В Херсоне находится офис прокуратуры так называемой автономной республики Крым, которая ведёт дело в отношении Вышинского.
Ранее СБУ заявила, что Вышинскому объявлено о подозрении в госизмене.