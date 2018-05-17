Симоньян призвала прийти на акцию в поддержку журналистов у посольства Украины в Москве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала прийти 18 мая на акцию в поддержку журналистов МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина, которые подверглись задержаниям и обыскам на Украине.

«Наш коллега и друг Кирилл Вышинский сейчас в застенках СБУ. По надуманным обвинениям в госизмене ему грозит до 15 лет тюрьмы. Других наших журналистов допрашивают, у них идут обыски. Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе. Но это так. Приходите к посольству Украины в Москве, поддержим коллег и друзей», — приводит слова Симоньян РИА Новости.

Ранее стало известно, что московские власти согласовали проведение пикета у здания посольства Украины в столице.

Акция начнётся в 14:00 и продлится два часа.

17 мая Государственная дума приняла заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.