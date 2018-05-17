Симоньян призвала прийти на акцию в поддержку журналистов у посольства Украины в Москве
- Маргарита Симоньян
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«Наш коллега и друг Кирилл Вышинский сейчас в застенках СБУ. По надуманным обвинениям в госизмене ему грозит до 15 лет тюрьмы. Других наших журналистов допрашивают, у них идут обыски. Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе. Но это так. Приходите к посольству Украины в Москве, поддержим коллег и друзей», — приводит слова Симоньян РИА Новости.
Ранее стало известно, что московские власти согласовали проведение пикета у здания посольства Украины в столице.
Акция начнётся в 14:00 и продлится два часа.
17 мая Государственная дума приняла заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.