Госдума одобрила заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина

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Государственная дума приняла заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.
Госдума одобрила заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина
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По мнению депутатов, действия украинских спецслужб являются произволом в отношении журналистов.

Отмечается, что за проголосовали 403 парламентария.

Ранее стало известно, что СБУ вызвала 47 человек на допрос по делу Вышинского.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Позднее стало известно об аресте журналиста Кирилла Вышинского.

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