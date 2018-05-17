Госдума одобрила заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина
Государственная дума приняла заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.
- Кирилл Вышинский
По мнению депутатов, действия украинских спецслужб являются произволом в отношении журналистов.
Отмечается, что за проголосовали 403 парламентария.
Ранее стало известно, что СБУ вызвала 47 человек на допрос по делу Вышинского.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Позднее стало известно об аресте журналиста Кирилла Вышинского.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен