В HRW призвали Киев немедленно обосновать обвинения в адрес главы РИА Новости Украина

Власти Украины должны обосновать обвинения, выдвинутые в адрес главы агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявила замдиректора правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

«Human Rights Watch крайне обеспокоена обысками в РИА Новости и арестом Кирилла Вышинского. Украинское правительство обязано уважать свободу информации и свободу слова в СМИ», — цитирует Денбер РИА Новости.

По её словам, власти Киева «должны немедленно разъяснить» ситуацию, в частности, представить доказательства для «обоснования крайне серьёзных уголовных обвинений, выдвинутых против Вышинского».

При этом замдиректора HRW заявила, что полностью поддерживает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира по теме борьбы с пропагандой и несоразмерному вмешательству в работу журналистов и СМИ.

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