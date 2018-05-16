В СЖР прокомментировали действия СБУ в отношении главы РИА Новости Украина

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Действия СБУ в отношении сотрудников и руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского являются прямым террором против журналистов. Об этом сообщил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.
В СЖР прокомментировали действия СБУ в отношении главы РИА Новости Украина
  • РИА Новости

«События 15 мая и последующие обвинения нашего коллеги Вышинского в госизмене ничем иным, как прямым террором против журналистов и журналистики, назвать нельзя», — цитирует Шафира РИА Новости.

Он отметил, что СЖР будет добиваться максимально негативной реакции мирового журналистского сообщества на этот беспрецедентный акт, который попирает свободу слова и свободу прессы.

Ранее СК возбудил дело о незаконном задержании в Киеве главы РИА Новости Украина.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

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