В СЖР прокомментировали действия СБУ в отношении главы РИА Новости Украина
- РИА Новости
«События 15 мая и последующие обвинения нашего коллеги Вышинского в госизмене ничем иным, как прямым террором против журналистов и журналистики, назвать нельзя», — цитирует Шафира РИА Новости.
Он отметил, что СЖР будет добиваться максимально негативной реакции мирового журналистского сообщества на этот беспрецедентный акт, который попирает свободу слова и свободу прессы.
Ранее СК возбудил дело о незаконном задержании в Киеве главы РИА Новости Украина.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.