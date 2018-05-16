СБУ вызвала на допрос 47 человек по делу главы РИА Новости Украина

СБУ вызвала 47 человек на допрос по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на зампредседателя СБУ Виктора Кононенко.

Кирилл Вышинский

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«Разослано 47 повесток», — сказал он. Кононенко добавил, что обыски по делу завершены. Ранее Вышинскому объявили подозрение в государственной измене. В правозащитной организации Human Rights Watch призвали Киев обосновать обвинения, выдвинутые в адрес Вышинского.