В МИД заявили об отсутствии угроз для украинских журналистов в России

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Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал возможные меры в отношении украинских СМИ в ответ на действия властей Киева против российских журналистов.
В МИД заявили об отсутствии угроз для украинских журналистов в России
  • РИА Новости

«Украинским журналистам в Российской Федерации ничто не угрожает», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее МИД России назвал арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вопиющим произволом.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Как в России отреагировали на арест Вышинского — в материале RT.

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