В МИД заявили об отсутствии угроз для украинских журналистов в России

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал возможные меры в отношении украинских СМИ в ответ на действия властей Киева против российских журналистов.

РИА Новости

«Украинским журналистам в Российской Федерации ничто не угрожает», — приводит его слова РИА Новости. Ранее МИД России назвал арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вопиющим произволом. 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Как в России отреагировали на арест Вышинского — в материале RT.