МИД России назвал арест главы РИА Новости Украина Вышинского вопиющим произволом

Москва решительно осуждает решение херсонского суда об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говорится в комментарии МИД России.

«В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события», — отмечается в сообщении.

В ведомстве потребовали незамедлительно освободить журналиста.

«Призываем наших зарубежных партнёров обратить наконец пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием», — добавили в МИД.

Ранее суд в Херсоне арестовал на 60 дней главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.