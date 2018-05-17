МИД России назвал арест главы РИА Новости Украина Вышинского вопиющим произволом
- Reuters
«В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события», — отмечается в сообщении.
В ведомстве потребовали незамедлительно освободить журналиста.
«Призываем наших зарубежных партнёров обратить наконец пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием», — добавили в МИД.
Ранее суд в Херсоне арестовал на 60 дней главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве.