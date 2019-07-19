Вышинский о возможности обмена: я не вещь

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил в суде, что не согласен на какой-либо обмен.

«Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять», — цитирует ТАСС Вышинского.

По его словам, если суд примет решение отпустить его из-под стражи, то он продолжит журналистскую деятельность.

В ходе заседания Вышинский попросил суд освободить его под личное обязательство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова.