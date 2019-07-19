Вышинский о возможности обмена: я не вещь
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«Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять», — цитирует ТАСС Вышинского.
По его словам, если суд примет решение отпустить его из-под стражи, то он продолжит журналистскую деятельность.
В ходе заседания Вышинский попросил суд освободить его под личное обязательство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова.