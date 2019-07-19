Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. По его словам, это должно стать первым шагом доброй воли. Ранее в Кремле заявили, что освобождение из-под стражи Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

«Относительно господина Вышинского. Если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с Кириллом Вышинским.

Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева. Журналиста задержали на Украине 15 мая 2018 года.

Украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.