Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

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RT
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. По его словам, это должно стать первым шагом доброй воли. Ранее в Кремле заявили, что освобождение из-под стражи Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
  • Reuters

«Относительно господина Вышинского. Если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с Кириллом Вышинским.

Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева. Журналиста задержали на Украине 15 мая 2018 года.

Украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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