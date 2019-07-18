Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

По словам Мендель, в офисе украинского лидера «с большим интересом узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли».

«Предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала она в Facebook.

Ранее в Кремле заявили, что освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева.

Журналиста задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.