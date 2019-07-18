Песков прокомментировал идею Зеленского по обмену удерживаемыми лицами

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У Москвы и Киева разное понимание формата «всех на всех», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского по обмену удерживаемыми лицами.
Песков прокомментировал идею Зеленского по обмену удерживаемыми лицами
  • РИА Новости

Представитель Кремля подтвердил, что в ходе телефонного разговора глав государств упоминалась эта «идеальная формула» и говорилось, что в итоге к ней желательно прийти.

«Но при этом делалась оговорка, что понимание слова «всех» у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание», — сказал Песков журналистам.

По его словам, тогда реализация станет более возможной.

Ранее Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех».

При этом он подчеркнул, что сначала хотел бы вернуть арестованных в России украинских моряков.

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