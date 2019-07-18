Песков прокомментировал идею Зеленского по обмену удерживаемыми лицами
- РИА Новости
Представитель Кремля подтвердил, что в ходе телефонного разговора глав государств упоминалась эта «идеальная формула» и говорилось, что в итоге к ней желательно прийти.
«Но при этом делалась оговорка, что понимание слова «всех» у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание», — сказал Песков журналистам.
По его словам, тогда реализация станет более возможной.
Ранее Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех».
При этом он подчеркнул, что сначала хотел бы вернуть арестованных в России украинских моряков.