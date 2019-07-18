Политический торг: Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией

Первым шагом к восстановлению диалога между Киевом и Москвой должно стать освобождение моряков, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Их задержали за нарушение российской границы в 2018 году. Как отметили в Госдуме, слова украинского лидера напоминают ультиматум. По мнению экспертов, Зеленский и его команда должны понимать, что предъявлять требования к российской стороне по меньшей мере бесперспективно. В Москве неоднократно подчёркивали, что военные, совершившие провокацию в Керченском проливе, знали, что идут на преступление. В то же время аналитики указывают, что на Украине до сих пор заключён под стражу журналист Кирилл Вышинский, которого обвиняют в госизмене из-за его профессиональной деятельности. Политологи убеждены, что заявления Зеленского — риторика, цель которой — повысить авторитет в глазах электората перед парламентскими выборами.

Возвращение на Украину задержанных за нарушение российской границы моряков может стать шагом к возобновлению диалога между Москвой и Киевом, считает Владимир Зеленский.

«Начнём с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога — и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну», — сказал президент Украины в ролике, опубликованном на YouTube.

По словам Зеленского, в ходе недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным он сообщил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса по формуле «всех на всех». Однако первым этапом Зеленский видит именно возвращение моряков.

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Украинский президент полагает, что обмен по принципу «всех на всех» осложнён разницей в списках подлежащих обмену лиц. По его словам, перечень «всех», имеющийся у Киева, не совпадает со списком, который находится у контролирующих «оккупированные территории» лиц.

Позднее помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным.

«Мы показываем свои шаги: развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам», — приводит слова Шефира РИА Новости.

Он заявил, что «не так просто, чтобы Россия ответила». По его мнению, «ещё несколько шагов» и стороны придут к диалогу.

Отметим, что после инаугурации Зеленский говорил о готовности вести диалог для урегулирования конфликта в Донбассе. Позднее украинский президент подчеркнул, что прямые переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР вести он не намерен.

Главный вопрос во внешней политике новой власти на Украине — взаимоотношения Киева и Москвы. Об этом RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Сейчас вопрос в том, чтобы эти намерения и решения в плане нормализации отношений между Россией и Украиной стали бы воплощаться в конкретные дела», — сказал эксперт. По его мнению, важно учитывать, что в ближайшее время на Украине пройдут парламентские выборы.

«Хочется надеяться, что эти подвижки не носят конъюнктурный характер. Реально то, насколько они могут воплотиться в конкретных делах, мы увидим уже после выборов», — сказал Оленченко.

По его мнению, сейчас заявления политиков стоит воспринимать как элемент предвыборной борьбы.

«Надо здесь сделать паузу и в зависимости от того, сохранятся ли эти намерения у Зеленского и его команды (после 21 июля. — RT), соответственно действовать», — заключил эксперт.

Обеспечить участие моряков в уголовном процессе

В Кремле накануне рассказали, что переговоры с Киевом по украинским морякам не ведутся.

«Нет, переговоры об обмене украинских моряков не ведутся», — сказал 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж не следовал правилам прохода и проигнорировал попытки погранслужбы ФСБ России выйти на связь.

Российская сторона была вынуждена применить силу, нарушителей задержали.

В ходе обыска кораблей были обнаружены документы, из которых следует, что украинские военнослужащие умышленно пошли на провокацию и знали, что совершают нарушение.

В России неоднократно отмечали, что в случае с украинскими моряками речь идёт о преступлении. В частности, об этом говорил Владимир Путин.

«Они (моряки. — RT) исполняли просто приказ, мы отдаём себе в этом отчёт, но они нарушили российский закон», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в июне.

17 июля суд в Москве продлил срок ареста украинских военнослужащих ещё на три месяца.

Незадолго до этого российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что моряки могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.

«Я хочу напомнить, что Россия направила ноту на Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства», — приводит РИА Новости слова Москальковой в зале суда в Киеве, где должно было состояться заседание по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского​​.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек указал, что российская сторона до сих пор ни слова не услышала об освобождении журналиста Кирилла Вышинского.

«Подобные правила не подходят для сторон, которые желают найти взаимопонимание. Складывается впечатление, будто нам ставят ультиматум. Явно поторопился украинский президент: сказал «а», но не сказал «б», — отметил парламентарий в беседе с RT.

«Лучше рано, чем поздно он выйдет на свободу»

Вышинский находится под стражей уже больше года. 15 мая 2018 года журналиста задержали в Киеве. Его обвиняют в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса. Обвинительное заключение состоит из шести составов преступлений. Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Сам журналист отрицает свою вину и говорит, что находится под арестом незаконно. По его словам, задержание имеет политические мотивы, обвинения в его адрес абсурдны, а факты «подобраны манипулятивно».

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По мнению Вышинского, все вменяемые ему нарушения — это «месть за правду в наших (РИА Новости Украина. — RT) статьях и политические игры уходящей администрации президента Порошенко».

Рассмотрение дела Вышинского продолжается. 3 июля Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Кирилла Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Позднее суд в очередной раз перенёс заседание по делу, теперь оно должно состояться 19 июля.

На фоне этих событий в Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Вышинского.

«Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом, и, конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно он выйдет на свободу», — сказал Дмитрий Песков.

По мнению Оленченко, Зеленский пытается набрать политические очки, поднимая вопрос о возвращении моряков на Украину.

«Видимо, Зеленский сознательно акцентирует внимание на том, что он добивается возвращения украинских военнослужащих, которые оказались в этой авантюре по вине Порошенко. Таким образом, видимо, рассчитывает, что это повысит его авторитет и популярность среди военных и членов их семей», — сказал эксперт.

Он отметил, что процесс должен быть взаимным и в этом свете имеет большое значение справедливое регулирование проблемы, которую создали украинские власти вокруг Вышинского.

«Это, безусловно, восстановление справедливости, признание права журналистов на свободу деятельности, снятие всех обвинений в том, что человек высказывается о российско-украинских отношениях, а ему это интерпретируют как измену или нанесение ущерба Украине», — сказал Оленченко.

Вместе с тем, как указывает эксперт, если Зеленский — политически зрелый политик, он должен понимать, что одних заявлений о готовности к диалогу с Россией недостаточно, вопрос — в параметрах дискуссии.

«А готова ли Россия к диалогу на тех условиях, которые он ставит? У нас тоже есть свои условия, и они имеют большой набор требований», — подытожил эксперт.