Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией
«Начнём с моряков», — заявил Зеленский.
Он рассказал, что, по его мнению, «это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну».
Ранее суд в Москве продлил на три месяца арест всем украинским морякам.
26 июня Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал и в украинское посольство ноты с указанием возможностей, которые есть у Киева для освобождения моряков.
Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.