Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией

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Украинский лидер Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в Youtube, заявил, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с Россией.

«Начнём с моряков», — заявил Зеленский.

Он рассказал, что, по его мнению, «это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну».

Ранее суд в Москве продлил на три месяца арест всем украинским морякам.

26 июня Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал и в украинское посольство ноты с указанием возможностей, которые есть у Киева для освобождения моряков. 

Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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