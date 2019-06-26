Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в российском МИД, в направленных нотах, в частности, указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается.

Кроме того, в ноте обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства России возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной в целях их освобождения.

«Одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации», — говорится в сообщении.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал освободить украинских военных. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

В начале июня в ЕС призвали Россию выполнить решение трибунала ООН по морякам.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима Конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва намерена продолжить последовательно отстаивать свою позицию.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.