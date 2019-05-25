Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
- РИА Новости
Отмечается, что российская сторона извещала Международный трибунал по морскому праву о том, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку он не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины по инциденту в Керченском проливе.
МИД России заявил, что Украина, обратившись в международный трибунал, пытается использовать ситуацию с моряками во внутриполитических целях.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.