МИД: Киев использует инцидент в Керченском проливе в политических целях

Короткая ссылка
Украина пытается использовать ситуацию с арестованными в России украинскими моряками во внутриполитических целях, обращаясь в Международный трибунал по морскому праву. Об этом заявили в российском МИД.
МИД: Киев использует инцидент в Керченском проливе в политических целях
  • РИА Новости

«В связи с инициированным Украиной на основании конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что Россия остаётся открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, которые связаны с инцидентом. Об этом Украина была проинформирована нотами МИД.

«Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по её вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами», — подытожили в министерстве.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на применение принудительных мер к России для освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, после чего были задержаныСуд арестовал всех 24 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить