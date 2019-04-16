Киев намерен добиться освобождения моряков через международный трибунал

Короткая ссылка
Украина намерена обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на применение принудительных мер к России для освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Киев намерен добиться освобождения моряков через международный трибунал
  • РИА Новости

«Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков», — написал президент Украины Пётр Порошенко в Facebook.

По его словам, Киев рассчитывает, что «через считаные недели трибунал обяжет Россию освободить моряков и украинские корабли».

Ранее в суд Москвы поступили ходатайства о продлении ареста украинским морякам.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о намерении посетить судебные заседания в Москве по делам моряков ВМС Украины.

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, после чего были задержаныСуд арестовал всех 24 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить