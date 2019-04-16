Киев намерен добиться освобождения моряков через международный трибунал

Украина намерена обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на применение принудительных мер к России для освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

«Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков», — написал президент Украины Пётр Порошенко в Facebook.

По его словам, Киев рассчитывает, что «через считаные недели трибунал обяжет Россию освободить моряков и украинские корабли».

Ранее в суд Москвы поступили ходатайства о продлении ареста украинским морякам.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о намерении посетить судебные заседания в Москве по делам моряков ВМС Украины.

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, после чего были задержаны. Суд арестовал всех 24 военнослужащих.