В суд Москвы поступили ходатайства о продлении ареста украинским морякам

Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайства о продлении срока ареста в отношении 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

«Ходатайства следователя о продлении в отношении обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей поступили в суд», — заявила она.

Пресс-секретарь добавила, что заседание суда назначено на 17 апреля.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о намерении посетить судебные заседания в Москве по делам моряков ВМС Украины.

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, после чего были задержаны. Суд арестовал всех 24 военнослужащих.