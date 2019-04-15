В суд Москвы поступили ходатайства о продлении ареста украинским морякам

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Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайства о продлении срока ареста в отношении 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
В суд Москвы поступили ходатайства о продлении ареста украинским морякам
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Ходатайства следователя о продлении в отношении обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей поступили в суд», — заявила она.

Пресс-секретарь добавила, что заседание суда назначено на 17 апреля. 

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о намерении посетить судебные заседания в Москве по делам моряков ВМС Украины.

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, после чего были задержаныСуд арестовал всех 24 военнослужащих.

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