Денисова намерена посетить в Москве суды по арестованным морякам

Украинский омбудсмен Людмила Денисова намерена посетить судебные заседания в Москве по продлению сроков ареста для украинских моряков, арестованных ФСБ при попытке пересечь границу России.

«Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде о продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков», — написала Денисова в Facebook.

Она добавила, что надеется встретить директора ФСБ Александра Бортникова и председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества Михаила Федотова.

22 февраля ЕСПЧ отказался удовлетворить запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.