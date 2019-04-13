Денисова намерена посетить в Москве суды по арестованным морякам

Короткая ссылка
Украинский омбудсмен Людмила Денисова намерена посетить судебные заседания в Москве по продлению сроков ареста для украинских моряков, арестованных ФСБ при попытке пересечь границу России.
Денисова намерена посетить в Москве суды по арестованным морякам
  • РИА Новости

«Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде о продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков», — написала Денисова в Facebook.

Она добавила, что надеется встретить директора ФСБ Александра Бортникова и председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества Михаила Федотова.

22 февраля ЕСПЧ отказался удовлетворить запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаныСудом были арестованы все 24 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить